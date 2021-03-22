Актриса Ольга Куриленко здивувала новим фото з ідеальними волоссям, дівчата обзавидовались

Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса і модель з українським корінням Ольга Куриленко свого часу прославилася на весь світ, зігравши роль дівчини Бонда в знаменитій "бондіані". Чарівна українка стала справжньою суперзіркою і улюбленицею дизайнерів, модних показів і глянців. У своєму Instagram Оля часто радує публіку яскравими знімками з численних фотосесій. Так і цього разу виклала миле фото, на якому з'явилася в незвичайному образі, а в підписі до нього зарядила фанатів на новий тиждень.

На новій фотографії Куриленко відображена на світлому золотистому тлі, схоже це кімнаті з м'яким світлом. Перед камерою вона з'явилася у вишуканому чорному вбранні. Увагу на цьому знімку привертає дивовижна і розкішна шевелюра актриси – її темне волосся розпущене і ідеально випрямлені, прямо переливаються і блищать. Про таку густий і здорової шевелюрі, напевно, мріє кожна дівчина.

У підписі до фотографії Ольга за традицією мотивувала шанувальників на новий робочий тиждень. "Свіжий тиждень, поїхали! #MondayMotivation", - підписав кадр актриса. Шанувальники в захваті від нового образу зірки, її завалюють компліментами в коментарях до публікації. "Справжня краса", "Щось у глибокій задумі", "Така класна", "Почуття понеділок", "Яка ж ти красива", "Просто красуня", "Чарівна", "Чудова", - пишуть користувачі під фото Куриленко.

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