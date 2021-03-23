Популярна актриса Ольга Куриленко, яка народилася і виросла в Україні, вразила пікантним виглядом у тісному корсеті

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина Джеймса Бонда показала, завдяки чому її взяли на таку важливу роль. Куриленко, яка останнім часом виступає за натуральність і публікує селфі без макіяжу, блиснула своїми достоїнствами в яскравому вбранні.

На ній красувався сріблястий корсет, який ледь прикрив її пишні принади. Яскравий макіяж і чорні довгі рукавички робили Куриленко схожою на жінку-вамп. Вона відкрила рот, додавши особливого шарму образу. Варто відзначити, що особливу увагу привернула оголена зона декольте, тонкі ключиці і тендітні плечі зірки. У поєднанні з зухвалим образом її ніжність виглядала вражаюче.

"Фото мого друга @vanmalder", - підписала знімок красуня.

У коментарях спекотній красуні залишили масу приємних слів.

"Дика троянда", "Абсолютно приголомшливо", "Моя королева!", "Супер красиво і спокусливо", "красива Ольга", "бездоганно", "гаряча моя красуня Ольга", "Ух ти, найкрасивіша жінка, люблю Ольгу!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ольга поділилася фото, на якому була зображена у ванній кімнаті. Перед камерою вона з'явилася в затишному домашньому образі.

Нагадаємо, що українська дівчина Бонда Куриленко в тоненькій блузці дала волю пристрасті:"Вамп".

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