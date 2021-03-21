Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе, розповівши про неділю

На фото Ольга показала себе без одягу і білизни. Куриленко ніжилася у ванній з піною, а поруч можна побачити свічку. Красуня тримала в руках келих, задивившись кудись. Дівчина зовсім не бентежилася свого тіла, хвалячись мокрими вигинами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Відчуття недільної ванни ...",- написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Така красива", "Розслабтеся, спокій"," Привіт, красуня"," щасливої неділі, дорога"," така красива Ольга"," вона така чуттєва в цій ванні"," Доброго ранку, Ермоса«, "" сть красиві очі різного кольору, але є очі і погляди з чарами ... очі, які дивляться вічно, і від них важко втекти".

Ми писали, що популярна актриса Ольга Куриленко влаштувала незвичайну фотосесію в дивовижному образі.

На новому фото Ольга відображена у ванній кімнаті, перед камерою вона з'явилася в затишному домашньому образі. На ній яскравий червоний халат цікавої текстури, який відмінно підходить, щоб не мерзнути після прийому душу. Волосся актриси на цьому знімку зібрані в незвичайну зачіску, а на її обличчі немає макіяжу, вона зацікавлено дивиться повз об'єктив, злегка посміхаючись.

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