Актриса Ольга Куриленко здивувала чуттєвим образом на новому фото

Як передає Politeka.net, 41-річна зірка, яка зіграла подружку суперагента Джеймса Бонда, опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, яким розбередила чоловічі серця.

Так, чарівна Ольга позувала в білосніжній тоненькій блузі без рукавів, що ідеально підкреслила її пружний бюст. Смокі-макіяж та ніжна прикраса на шиї доповнили її розкішний лук. Через пишну зачіску деякі користувачі назвали образ актриси вінтажним.

Куриленко дала волю пристрасті, задерши трохи підборіддя й відкривши ротик.

"Щасливої п'ятниці!", - побажала зірка своїм шанувальникам.

Користувачі віддячили Ользі компліментами в коментарях:

"З п'ятницею, місіс Прекрасна 😍"

"Піднесена🌹🌹"

"Чуттєва 🔥"

"Дівчина вамп!🔥"

"ти така красива й очі карколомні😍"

"На цій фотографії ти не виглядаєш занадто щасливою. Посміхнися з п'ятницею, дорога! 😉"

"Ти найкрасивіша і з кожним днем стаєш все красивішою 💗"

"🔥👏вінтаж"

"Класна, дуже гарненька❤️"

Раніше ми розповідали, Куриленко опублікувала кадр з нового фільму зі своєю участю. На фото дівчина позувала в толстовці, куртці й бейсболці. Незвично бачити зірку в такому образі. Виглядала вона трохи засмученою.

"Хто-небудь дивився Сентінель на вихідних?", - запитала Ольга у своїх шанувальників.

У коментарях фани стали ділитися своїми враженнями про серіал:

"Так, відмінний фільм", "тепер мій улюблений фільм", "я буду дивитися що завгодно з тобою в прямому ефірі", "ви дуже сильна дівчина", "так! Хороший фільм, і ви, надираєте дупи поганим хлопцям! Вітаю!».

Нагадаємо, що українська дівчина Бонда Куриленко з глибоким декольте задала настрій одним фото: "це п'ятниця!".

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