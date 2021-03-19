Актриса Ольга Куриленко здивувала чуттєвим образом на новому фото
Як передає Politeka.net, 41-річна зірка, яка зіграла подружку суперагента Джеймса Бонда, опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, яким розбередила чоловічі серця.
Так, чарівна Ольга позувала в білосніжній тоненькій блузі без рукавів, що ідеально підкреслила її пружний бюст. Смокі-макіяж та ніжна прикраса на шиї доповнили її розкішний лук. Через пишну зачіску деякі користувачі назвали образ актриси вінтажним.
Куриленко дала волю пристрасті, задерши трохи підборіддя й відкривши ротик.
"Щасливої п'ятниці!", - побажала зірка своїм шанувальникам.
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Користувачі віддячили Ользі компліментами в коментарях:
"З п'ятницею, місіс Прекрасна 😍"
"Піднесена🌹🌹"
"Чуттєва 🔥"
"Дівчина вамп!🔥"
"ти така красива й очі карколомні😍"
"На цій фотографії ти не виглядаєш занадто щасливою. Посміхнися з п'ятницею, дорога! 😉"
"Ти найкрасивіша і з кожним днем стаєш все красивішою 💗"
"🔥👏вінтаж"
"Класна, дуже гарненька❤️"
Раніше ми розповідали, Куриленко опублікувала кадр з нового фільму зі своєю участю. На фото дівчина позувала в толстовці, куртці й бейсболці. Незвично бачити зірку в такому образі. Виглядала вона трохи засмученою.
У коментарях фани стали ділитися своїми враженнями про серіал:
"Так, відмінний фільм", "тепер мій улюблений фільм", "я буду дивитися що завгодно з тобою в прямому ефірі", "ви дуже сильна дівчина", "так! Хороший фільм, і ви, надираєте дупи поганим хлопцям! Вітаю!».
Нагадаємо, що українська дівчина Бонда Куриленко з глибоким декольте задала настрій одним фото: "це п'ятниця!".
Також Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко зворушила архівним знімком з мамою:"ти дуже щаслива".