Популярная актриса Ольга Куриленко, которая родилась и выросла в Украине, поразила пикантным видом в тесном корсете

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка Джеймса Бонда показала, благодаря чему ее взяли на такую важную роль. Куриленко, которая в последнее время выступает за натуральность и публикует селфи без макияжа, сверкнула своими достоинствами в ярком наряде.

На ней красовался серебристый корсет, который едва прикрыл ее пышные прелести. Яркий макияж и черные длинные перчатки делали Куриленко похожей на женщину-вамп. Она приоткрыла рот, добавив особого шарма образу. Стоит отметить, что особое внимание привлекла обнаженная зона декольте, тонкие ключицы и хрупкие плечи звезды. В сочетании с дерзким образом ее нежность выглядела впечатляюще.

«Фото моего друга @vanmalder», - подписала снимок красотка.

В комментариях знойной красотке оставили массу приятных слов.

"Дикая роза", «Совершенно потрясающе», «Моя королева!», «Супер красиво и соблазнительно», «Красивая Ольга», «Безупречно», «Горячая моя красотка Ольга», «Ух ты, самая красивая женщина, люблю Ольгу!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга поделилась фото, на котором была запечатлена в ванной комнате. Перед камерой она появилась в уютном домашнем образе.

Напомним, что украинская девушка Бонда Куриленко в тоненькой блузке дала волю страсти: "Вамп".

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