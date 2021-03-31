Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала свой беззаботный характер в эффектном наряде

Звезда, запомнившаяся многим благодаря роли девушки Джеймса Бонда в легендарной «бондиане», поделился новым фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Куриленко позирует в нежно-лиловом платье из необычной ткани – наряд покрыт тонкой бахромой, создавая эффект «мохнатости». Вместе с короткой стрижкой и легкими кудрями образ Куриленко выглядит беспечным и озорным.

На фото актриса слегка приподнимает юбку своего платья и весело улыбается. Судя по всему, к ней уже пришло весеннее настроение.

«Получаю максимум удовольствия от солнца, пока оно не исчезло!», - написала в подписи к фото звезда.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такого поста.

«Вау как красиво», «Люблю твою улыбку», «Мне нравятся эти цвета», «Хорошее фото», «Ты точно делаешь мой день ярче», «Всегда восхитительная», «Мама мия», «мову ще не забули?», - пишут люди в комментариях к фото.

Ранее мы писали, что Куриленко поделилась фото, на котором появилась в необычном образе.

Перед камерой актриса появилась в элегантном вечернем образе – на ней темное платье с открытыми плечами, декорированное сверкающими пайетками. Этот наряд красиво подчеркнул хрупкую фигуру звезды, оголив плечи и шею.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко в вечернем платье приковала взгляды мужчин: "Наслаждаетесь".

Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда Куриленко без белья распахнула рубаху, изумив красотой: "Любуемся".

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко без белья позволила заглянуть в декольте: "Женщина мечты".