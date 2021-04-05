Известная актриса и модель Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, удивила внешностью

Артистка активно строит кинокарьеру, появляясь в новых фильмах, пишет Politeka.net. Многие роли красотки, родом из Украины, затрагивают душу и запоминаются зрителям.

В этот раз звезда поделилась фото, на котором ее можно не узнать. Ольга позировала в военной форме и берете, а в руках держала винтовку. Вид у артистки был серьезным.

В таком образе Куриленко появилась в боевике "Sentinelle", снятом компанией "Netflix". Известно, что в картине актриса исполнила роль французского солдата, который вернулся из зоны боевых действий к мирной жизни. Героиня патрулирует улицы, не зная, где ей применить смертоносные навыки, но позже случай с сестрой все меняет.

Указанный кадр был сделан во время съемки фильма, о чем Куриленко сообщила в подписи.

За час публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев.

«Отличный фильм», «Очень понравился этот фильм ❤️», «Браво», "Очень хороший фильм", "Я смотрел, и мне понравилось ... !!!", "Черная вдова на самом деле?", "Какая просто потрясающая фотография 😍", "Необыкновенный фильм!", "Вау, детка", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко дебютировала в кино в 2001 году в эпизоде многосерийной ленты «Ларго». Позже последовали другие роли, среди которых можно выделить работу в малобюджетной картине «Перст любви», за которую актриса получила первую награду — премию фестиваля Brooklyn International Film Festival.

Напомним, что украинская девушка Бонда Куриленко с глубоким декольте задала настроение одним фото: "Это пятница!".

Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда Куриленко кардинально сменила образ ради роли в фильме Netflix: «Вы очень сильная...».

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко растрогала архивным снимком с мамой: "Ты очень счастливая".