Известная актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда, поразила ярким звездным образом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Куриленко в соцсети.

Так, в аккаунте знаменитости появилась фотография, на которой она позирует в синем платье с обнаженной спиной и машет рукой в сторону камеры.

Куриленко не стала рассказывать, где и когда было сделано фото, но, судя по ее макияжу, прическе и наряду, это была какая-то торжественная церемония.

"Счастливой субботы", - написала она под фото.

На Куриленко можно заметить довольно яркий макияж - особо она акцентировала внимание на скулах, подчеркнув их бронзером и румянами.

В комментариях Ольгу традиционно засыпали комплиментами и также пожелали ей хороших выходных.

"Королева", "Красивая", "Люблю тебя", "Хорошей субботы", "Шикарная", - пишут в комментариях.

Как известно, Ольга Куриленко родилась в Бердянске (Запорожская область). Ее родители развелись, и она жила с матерью. Во время путешествия в Россию будущая звезда с матерью встретили женщину-скаута международного модельного агентства, которая предложила ей попробовать свои силы в моделинге. Так Ольга и начала строить карьеру.

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