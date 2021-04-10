Актриса Ольга Куриленко озадачила простым образом без макияже в "сером" стиле

Известная голливудская актриса и модель с украинскими корнями Ольга Куриленко смогла прославиться на весь мир, сыграв роль девушки Бонда в культовой истории. При этом успех звезды на этом не закончился и она может похвастаться многими невероятными ролями в фильмах, благодаря которым ее быстро узнают на улице.

В этот раз звезда поделилась личным фото, на котором предстала не в ярком или стильном имидже, а в простом образе без макияжа, ярких нарядов и даже укладки. Простой и серый вид несколько необычно смотрелся на Ольге, которая обычно старается подчеркивать свою красоту при помощи косметики и нарядов с декольте.

«У тебя хорошая суббота? 😀; какая романтичная и уставшая леди💖; Спокойной ночи Ольга; Счастливой субботы, красотка; Красиво ☺️; Я люблю вас, но откуда столько грусти? ❤️; Так просто поддерживать красоту😍; просто красиво ❤️😍; Люблю стиль; Спасибо большое взаимно; Теперь да, выглядит натурально; вечно красивая даже так; как-то серо, безлико», - отвечают в сети.

В своем микроблоге в Instagram красотка часто радует поклонников снимками из своей насыщенной жизни. Так,ранее девушка выложила дерзкое фото, на котором появилась в необычном образе с сигаретой в руках.

Как видно, Ольга запечатлена на фоне красивого морского пейзажа, похоже, это кадр из фильма, в котором она снималась. Перед камерой красотка появилась в необычном образе – на ней летнее желтое платье интересного фасона, которое подчеркнуло фигурку и оголило зону шеи. Волосы актрисы распущены и растрепаны морским бризом, а на ее лице задумчивое выражение, в руке она держит зажженную сигарету и смотрит куда-то вдаль.

Напомним, Украинская девушка Бонда Куриленко без белья распахнула рубаху, изумив красотой: "Любуемся".

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