Известная украинская актриса Ольга Куриленко показала фигуру в купальнике, прокатившись на борту яхты

Голливудская звезда с украинскими корнями, которая прославилась на весь мир благодаря роли девушки Бонда в культовой франшизе, поделилась очередным архивным фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Куриленко показала, как наслаждается морской прогулкой. Актриса позирует в минималистичном купальнике-бикини на тонких завязочках. Наряд с пестрым принтом позволяет красотке продемонстрировать свою подтянутую фигуру и отлично сочетается с ее загаром.

Куриленко слегка развернулась, сидя спиной к камере. Она облокотилась на ограждение на яхте и кокетливо улыбнулась, глядя в объектив. Благодаря такой позе красотка также смогла похвастаться аппетитной пятой точкой.

Стоит отметить, что актриса выглядит максимально естественно, ведь на ней минимум косметики.

«Желаю вам всем красивого начала недели!», - подписала фото Куриленко.

Ее поклонники пришли в восторг от этого фото.

«Восхитительная», «Идеальная», «Русалка», «Вдохновляет! Хорошая фигура!», «Красивая женщина», «С таким видом, определенно хорошее начало!», «Скорее всего она делает рекламу своих трусов, вот смотрите купила новые трусы», «Ольга, вау выглядишь как мечта», «Оля, вы невероятная», - пишут люди в комментариях.

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