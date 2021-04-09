Известная актриса, украинка, которая проживает во франции, и прославилась благодаря легендарной роли девушки Бонда, Ольга Куриленко, порадовала поклонников ярким кадром

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Ольга разместила красивое фото, на котором предстала в платье с причудливыми вырезами и черно-белой шляпке от Филиппа Трейси.

Девушка разместила коллаж, на котором позировала в разных ракурсах. В посте Ольга написала: "С пятницей! Что ты делаешь на этих выходных?"

Для кадра Ольга выбрала черно-белое платье, с причудливыми вырезами в форме геометрических фигур. Девушка немного прогнулась веред, и нагнула голову, чтобы была видна красивая черно-белая роза, украшающая шляпку. Девушка прекрасно выглядела с идеально подобранным макияжем, соответствующим образу.

Поклонники стали активно комментировать и восхвалять красоту девушки, воспевая ее вкус и талант, а также естественную красоту.

"Поздравляю с пятницей. Очень стильно и красиво ❤️", "Какая вы везде разная👏", "Очень красивое фото 🌹☀📷", "Какая красивая девушка !! ❤️ Я бы женился на всю жизнь ❤️❤️❤️", "Садоводство, чтение моей книги, прослушивание новых компакт-дисков и еда на вынос из местного индийского ресторана", "Желаю хороших выходных", "Ничего, мы снова взаперти в Онтарио, Канада 🤯😡", "Громовая красотка🔥❤️😍🔥❤️", "Для тебя это не имеет значения", "Как всегда, думая о тебе", "Шляпка от Филипа Трейси?)) очень красивая :и вы, и шляпка", "Отличные выходные, Ольга ✨", "Для меня это будет пляж Акапулько ... хочешь приехать? 🏝 🌞 🌊", "И тебя с пятницей, красотка! Я бы хотел провести с тобой выходные", - написали многотысячные поклонники.

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