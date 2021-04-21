Соперничать София Ротару и Алла Пугачева начали еще в 70-х, когда обе почти одновременно появились на небосклоне эстрады

Кроме конкуренции в карьере взбалмошная Пугачева и правильная Ротару соревновались еще и в личной жизни. По крайней мере, Алла Борисовна уж точно следила за тем, "чтобы Сонька позавидовала", пишет "Телепрограмма".

По словам бывшего мужа Примадонны режиссера Александра Стефановича (с 1976 по 1980 гг.), Пугачеву цепляло то, что скромная и семейная Ротару быстрее продвигалась по карьерной лестнице и получала звания за званиями тогда, как ей приходилось ездить по комсомольским стройкам и спать на раскладушке.

Однажды, когда Алла Борисовна уже получила всеобщее признание и пришла на телевидение, ее определили в гримерку, где переодевались одновременно и мужчины, и женщины. Артистка посетовала, что не может раздеваться в таких условиях, поскольку на нее будут все смотреть. После этого певице сказали, что она войдет в собственную гримерку только тогда, когда станет народной артисткой. Но потом добавили, что могут попросить Ротару пустить коллегу на стульчик в свою гримерку. София Михайловна возражать не стала.

После этого случая вражда двух певиц запылала новыми красками.

Масла в огонь подлил также инцидент с музфильмом "Душа", режиссером которого был тот же Стефанович. Фильм вышел в 1981 году уже после их развода с Пугачевой. Изначально в главной роли должна была сниматься именно она, но, разругавшись со съемочной командой, режиссер ее выгнал и взял на ее место соперницу.

Неудивительно, что в прессе еще долго появлялись заголовки, обыгрывающие название картины из разряда: «София Ротару украла «Душу» у Аллы Пугачевой.

На одной из фан-страничек Софии Михайловны в Инстаграм вспомнили об этом эпизоде, поделившись ярким кадром со съемок "Души", где она позировала рядом со Стефановичем.

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