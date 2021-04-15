Популярная российская певица Алла Пугачева с размахом отпраздновала день рождения
Как передает Politeka.net, 15 апреля Алла Пугачева отпраздновала свое 72-летие. С самого утра ее принялись поздравлять дети – Лиза и Гарри Галкины. Двойняшки приготовили звездной маме кучу подарков и поздравлений. На одной из фан-страничек в Инстаграм появилось видео, которое снял Максим Галкин.
«День рождения Аллы!», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях оставили массу приятных слов и поздравлений, но не обошлось и без критики. Несколько поклонников обратили внимание на то, что Пугачева больше внимания уделяет Гарри, а Лизе приходится очень стараться, чтобы получить одобрение мамы. Кадры со дня рождения обернулись настоящим скандалом в сети, ведь поклонники стали спорить, кого же примадонна любит больше.
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«Здоровья Вам на долгие года», «Какая прекрасная семья», «Живите долго на радость нам!», «Какая же прелесть!», «Очень трогательно», «Лизочка так старается, а мама отворачивается», «Алла Лизу игнорирует, все, ну или больше внимания сыну», - пишут пользователи сети.
Как известно, Лизу и Гарри звездному семейству родила суррогатная мать. Сейчас детям по 7 лет.
Напомним, что здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает...".
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