71-річна співачка Алла Пугачова продовжує цікавити шанувальників, так про підірване здоров'я розповів її чоловік відомий комік Максим Галкін

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Галкін розмістив кілька кадрів нового фільму про Чорнобиль і розповів чому Пугачовій близький цей фільм і трагедія, що трапилася в 1986 році.

Галкін пише, що "для Алли це не просто хороший фільм — це частина її життя, тому що в далекому 86-му році Алла і її колектив поїхали з концертом в Прип'ять на прохання ліквідаторів. Концерт пройшов на відкритому повітрі недалеко від місця аварії. Ризик був великий. Вона могла відмовитися, але все ж поїхала», - пише чоловік знаменитості.

За словами Галкіна, у Пугачової ж почалися серйозні проблеми зі щитовидною залозою.

Він оцінює її вчинок як "професійний подвиг, і порив душі". А також всім, кого цікавить концерт радить подивитися його в Youtube.

"І досі не заживає рана від спогадів про цих глядачів на концерті, більшість з яких були приречені на нездоров'я і навіть смерть. Перед Аллою сиділи самовіддані люди, герої наших днів", написав Максим.

Шанувальники відгукнулися і прокоментували пост:

"Я пам'ятаю той концерт по телевізору. Без сліз не можна було дивитися. А люди в живу ризикували здоров'ям і життям....", "Для нас, жителів України, це не проходить біль. Спасибі Аллі☺Я Пам'ятаю цей концерт в прип'яті❤️❤️❤️", " в той час, коли інформація була закрита і багато хто не усвідомлював весь жах і масштаб страшної катастрофи, те, що артисти і Алла Борисівна ❤ не побоялися приїхати туди і виступити, це - справжнісінький подвиг людини і артиста!!!👆Таке не кожному під силу. Дай Бог, щоб подібне не повторилося.🙏 » ,- написали фанати.

Варто сказати, що Галкіну на момент концерту, було всього лише 10 років. Він тоді й подумати не міг, що його майбутня дружина, 37-річна Алла Пугачова розважала постраждалих у зоні відчуження.

Нагадаємо, що Пугачова з підірваним здоров'ям ошелешила підготовкою до власних похоронів, що відомо: "це буде..."

Як повідомляла Politeka, Пугачова після поїздки в Україну злягла, тривожний прогноз: "почалися проблеми С..."

Також Politeka писала, що Пугачова щось зробила: "коханка" Максима Галкіна таємниче зникла, подробиці