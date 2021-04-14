Син Максима Галкіна і Алли Пугачової Гаррі розповів про свою диспансеризацію, здивувавши батька подробицями

Як пише Politeka.net, легендарна російська співачка і її чоловік - відомий шоумен - багато часу проводять зі своїми дітьми, а Галкін регулярно ділиться кадрами з ними в Instagram. Цього разу він опублікував відео, на якому показав, як веселиться з сином.

Так, на кадрах Галкін катає маленького Гаррі на гойдалках.

"Який молодець татко! Хитає синулю. Зараз, тату, розженися ... це треба бачити всім інстаграмцям", - вимовляє хлопчик на відео, а потім вистрибує з гойдалки вперед.

Галкін залишається задоволений трюком сина, проте не забуває запитати, чи не вдарився той.

Пізніше Гаррі вирішив розповісти про те, що в школі вони проходили диспансеризацію. Так, хлопчик похвалився тим, що йому робили кардіограму. При цьому, сам Галкін був здивований, коли дізнався про це.

"Сьогодні проходили ЕКГ. Обожнюю ЕКГ, причому в клініці ... я весь в липучках і прищіпочках. У нас сьогодні диспансеризація в школі була", - розповів хлопчик. При цьому, він не відразу зміг вимовити слово "диспансеризація".

Після цього Гаррі попросив тата вимкнути камеру.

"Зрозумів. Далі підуть інтимні подробиці", - зазначив Галкін, і виконав прохання сина.

Шанувальники зоряного сімейства тут же почали коментувати відео.

"Макс! Які у вас теплі і щирі стосунки з дітьми!", "Хлопчина супер", "блін який він класний все відео сміялася", "Настрій підняв", " ось такий, без пафосу!!", "Такий дорослий вже!",- пишуть люди.

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