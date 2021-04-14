Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри рассказал о своей диспансеризации, удивив отца подробностями

Как пишет Politeka.net, легендарная российская певица и ее муж – известный шоумен – много времени проводят со своими детьми, а Галкин регулярно делится кадрами с ними в Инстаграм. На этот раз он опубликовал видео, на котором показал, как веселится с сыном.

Так, на кадрах Галкин катает маленького Гарри на качелях.

"Какой молодец папочка! Качает сынулечку. Сейчас, пап, разгонись…Это надо видеть всем инстаграмцам", - произносит мальчик на видео, а затем выпрыгивает из качели вперед.

Галкин остается доволен трюком сына, однако не забывает спросить, не ударился ли тот.

Позже Гарри решил рассказать о том, что в школе они проходили диспансеризацию. Так, мальчик похвастался тем, что ему делали кардиограмму. При этом, сам Галкин был удивлен, когда узнал об этом.

"Сегодня проходили ЭКГ. Обожаю ЭКГ, причем в клинике…я весь в липучечках и прищепочках. У нас сегодня диспансеризация в школе была", - рассказал мальчик. При этом, он не сразу смог произнести слово "диспансеризация".

После этого Гарри попросил папу выключить камеру.

"Понял. Дальше пойдут интимные подробности", - отметил Галкин, и выполнил просьбу сына.

Поклонники звездного семейства тут же принялись комментировать видео.

"Макс! Какие у вас теплые и искренние отношения с детьми!", "Парнишка супер", "Блин какой он классный все видео смеялась.", "Настроение поднял", "Вот такой, без пафоса!!", "Такой взрослый уже!", - пишут люди.

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