В сеть попало необычное архивное фото певицы и настоящей легенды эстрады Софии Ротару

Как сообщает Politeka.net, известная артистка София Ротару всегда была знатной красавицей, она стала настоящей легендой украинской и советской эстрады с миллионами воздыхателей по всему миру. В соцсети Instagram есть множество фан-аккаунтов, посвященных звезде, где пользователи обмениваются ее снимками, в том числе и архивными. Так, недавно на одной из таких страниц опубликовали архивное фото, на котором звезда еще молодая.

На снимке София Михайловна запечатлена на сером фоне, она стоит в печальной позе, сложив руки как будто в молитве. Перед камерой звезда появилась в длинном черном платье, которое красиво легло на хрупкую фигуру молодой девушки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице нет макияжа, только печальный вид.

В подписи к кадру говорится: "Бесконечно прекрасная, очаровательная, изящная София Михайловна". Пользователи тут же принялись активно обсуждать архивное фото Ротару, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "Годы прошли мимо нашей несравненной Софии Ротару!", "Какая стройная и красивая", "Ностальгия. Нежность. Молодость", "Как я любила Сонечку в этом черном платье!", "Очень красивая, но и очень печальная! Здоровья и благополучия чудных дней!", "Какая милая!", - пишут фанаты в комментариях.

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