Внучка легендарной певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, которая живет, учится и строит свою карьеру в США, показала трогательный момент празднования годовщины совместной жизни со своим женихом-миллионером

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Соня разместила небольшое видео, которое снимал ее возлюбленный. В кадр попала не только Соня, но и тортик со свечой-фейерверком. Счастливая Соня попробовала ложечкой тортик, а другой рукой держа бокал с шампанским.

Соня одета в белоснежную шелковую рубашку с синим принтом, изображающем деревья. Пара находится в людном месте, однако посторонние в кадр не попали.

Как известно, Соня Евдокименко учится в Школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке. И строит карьеру модели и певицы. В конце прошлого года Соня объявила, что готовится выйти замуж, однако церемонии так и не произошло. Стоит сказать, что легендарная бабушка модели была не в восторге от новости, заявив, что Соне лучше сперва доучится, а потом строить личную жизнь.

О женихе внучки легендарной Софии Ротару известно, что это Денис Жаданов, 31 летний миллионер, проживающим в США. Он занимается предпринимательской деятельностью в компании Readdle. Предприниматель входит в "ТОП-30 предпринимателей Европы в сфере технологий" журнала Forbes.

Соня часто размещает фотографии для поклонников, которые неустанно следят за ее личной жизнью. Недавно молодая модель показала, как отдыхает на берегу моря в купальнике, вызвав восторженные возгласы фанатов.

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