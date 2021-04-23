Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, похвасталась стройной фигурой в купальнике

Модель в крохотном купальнике завораживает стройностью и красотой, передает Politeka.net. Все дело в том, что Соня сейчас отдыхает на гавайском острове Кауаи, где получает загар, нежась на пляже.

Соня не забывает хвастаться стройной фигурой в купальниках. Так, в этот раз она сделала селфи, позируя в крохотном бикини на тонких бретельках.

Девушка показала идеальную фигуру, закинув пышные волосы набок. Глаза красотка спрятала за объемными черными очками. А завершило образ тонкое украшение на шее.

За полчаса публикация собрала более 600 лайков и немного комментариев.

"Красотка!😍", "Вай какая🔥😍 Икона❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Прекрасная", "Цветок", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что на страницу внучки Софии Ротару подписались уже 162 тысячи пользователей сети.

Напомним, Соня Евдокименко начала строить модельную карьеру с раннего возраста и даже получила титул "Лучшая модель Украины".

Внешность красотки впечатляет, а в одном из интервью она раскрыла главные секреты совей привлекательности.

Звезда не пьет кофе, наносит на кожу питательный крем и делает маски для губ.

Кроме того, в любых делах ей помогает упорство и целеустремленность, которые, по словам красотки, достались ей в наследство от бабушки.

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