Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, похвасталась стройной фигурой в купальнике
Модель в крохотном купальнике завораживает стройностью и красотой, передает Politeka.net. Все дело в том, что Соня сейчас отдыхает на гавайском острове Кауаи, где получает загар, нежась на пляже.
Соня не забывает хвастаться стройной фигурой в купальниках. Так, в этот раз она сделала селфи, позируя в крохотном бикини на тонких бретельках.
Девушка показала идеальную фигуру, закинув пышные волосы набок. Глаза красотка спрятала за объемными черными очками. А завершило образ тонкое украшение на шее.
За полчаса публикация собрала более 600 лайков и немного комментариев.
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"Красотка!😍", "Вай какая🔥😍 Икона❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Прекрасная", "Цветок", - написали пользователи сети.
Стоит отметить, что на страницу внучки Софии Ротару подписались уже 162 тысячи пользователей сети.
Напомним, Соня Евдокименко начала строить модельную карьеру с раннего возраста и даже получила титул "Лучшая модель Украины".
Внешность красотки впечатляет, а в одном из интервью она раскрыла главные секреты совей привлекательности.
Звезда не пьет кофе, наносит на кожу питательный крем и делает маски для губ.
Кроме того, в любых делах ей помогает упорство и целеустремленность, которые, по словам красотки, достались ей в наследство от бабушки.
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