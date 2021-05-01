Легендарная певица София Ротару всколыхнула публику неожиданным кадром
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 73-летней звезды в Инстаграм опубликовали любопытное фото, на котором София Михайловна предстала в спальне.
Босая Ротару в белой рубашке и кофейных брюках позировала на широкой кровати, подобрав под себя ноги. Звезда удивила растяжкой, усевшись по-турецки. При чем выглядела довольно расслабленной в этот момент.
"отличной и продуктивной недели🙏🏼", - подписал фото автор поста.
Один из фанатов артистки прокомментировал: "Какая она🤤❤️".
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Внешность Ротару давно будоражит умы публики. Многие считают, что это заслуга пластических хирургов и профессиональных косметологов, но все же без правильного питания, диет и физических нагрузок быть стройной и красивой невозможно. Сохранять привлекательный внешний вид, как говорит сама певица, ей помогает правильное питание.
У Софии Михайловны нет определенной диеты, но есть основное правило, которого она придерживается всегда — не есть после 18:00. Кроме того, она полностью отказалась от сладкого, мучного и зачастую ест блюда без соли.
«Я ем много свежих овощей и фруктов, они являются отличным заменителем сладостей. Также, раз в месяц я устраиваю разгрузочные дни и провожу себе монодиету», - делилась артистка.
Ранее мы рассказывали, в Сети показали Ротару в необычном образе. Звезда позировала в объемном свитере кирпичного оттенка, в котором буквально утонула. Отдельно удивила ее "лохматая" прическа с гулькой.
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