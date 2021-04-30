Руслан Евдокименко, сын певицы Софии Ротару, показал особняк артистки
Как передает Politeka.net, продюсер поделился кадрами на своей странице в Инстаграм.
Руслан Евдокименко показал фото, сделанное в столовой. Комната выполнена в светлых тонах. Темные стулья, которые стоят возле обеденного стола служат контрастными акцентами.
«Обед по расписанию. Идеально»,- подписал он снимок.
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Также сын Ротару показал своего белого пушистого песика. «Джимми задумался», - подписал он фото. Собачка расположился на террасе, с которой открывается вид на сосновый лес.
Четвероногим любимцем Софии Ротару является собака породы Бишон фризе - это разновидность болонки, которая завоевала популярность по всему миру.
Как известно, Софии Ротару живет в роскошном коттедже, расположенном в 22 км от Киева в окрестностях Конча Заспы. Площадь особняка звезды составляет около 300 квадратных метров.
В доме – три этажа с панорамными окнами и высокими потолками.
Особняк построен из деревянных колод, которые были куплены в Финляндии. Сруб утеплили внешней облицовкой.
Также на территории есть гостевой домик, беседка в саду и специальное помещение для инвентаря.
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