И не поспоришь

Руслан Евдокименко, сын певицы Софии Ротару, показал особняк артистки

Как передает Politeka.net, продюсер поделился кадрами на своей странице в Инстаграм.

Руслан Евдокименко показал фото, сделанное в столовой. Комната выполнена в светлых тонах. Темные стулья, которые стоят возле обеденного стола служат контрастными акцентами.

«Обед по расписанию. Идеально»,- подписал он снимок.

Также сын Ротару показал своего белого пушистого песика. «Джимми задумался», - подписал он фото. Собачка расположился на террасе, с которой открывается вид на сосновый лес.

Четвероногим любимцем Софии Ротару является собака породы Бишон фризе - это разновидность болонки, которая завоевала популярность по всему миру.

Как известно, Софии Ротару живет в роскошном коттедже, расположенном в 22 км от Киева в окрестностях Конча Заспы. Площадь особняка звезды составляет около 300 квадратных метров.

В доме – три этажа с панорамными окнами и высокими потолками.

Особняк построен из деревянных колод, которые были куплены в Финляндии. Сруб утеплили внешней облицовкой.

Также на территории есть гостевой домик, беседка в саду и специальное помещение для инвентаря.

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