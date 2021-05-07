Внучка культовой украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась кадрами с Нью Йорка и дала совет туристам

Как передает Politeka.net, 19-летняя девушка давно живет в популярном американском городе, где учится известной школе дизайна «Парсонс». До этого Евдокименко училась в Лондоне, где закончила два класса старшей школы.

Несмотря на юный возраст, Соня уже многое успела попробовать в своей жизни. Она пробовала себя в роли модели, актрисы, а также выпустила сольный клип. Впрочем, судя по Инстаграм Евдокименко, она все еще находится в творческом поиске. Не так давно стало известно, что внучка Ротару обручилась с 31-летним миллионером Денисом Ждановым.

Внучка Ротару также ведет активную жизнь в соцсетях, регулярно радуя своих подписчиков новым контентом. В свежих сторис девушка поделилась любимым местом в Нью-Йорке, показав захватывающий вид на характерные высотки и пресловутый Центральным парк.

«Если вы в Нью Йорке, заходите сюда на обеденный чай. Вид вас не разочарует», - отметила девушка.

Также Соня Евдокименко похвасталась своим луком для прогулки по городу.

Девушка надела черную кожаную куртку поверх бежевого топа. Ярким акцентом образа стала цепочка с голубыми элементами.

Напомним, что юная внучка Софии Ротару показала, в какой одежде ходит дома: "Очень красивая!".

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Ротару устроила танцевальное шоу в своей нью-йоркской квартире: зажигательные кадры.

Кроме того Politeka писала, что юная внучка Софии Ротару на отдыхе в Тоскане заставила бабушку гордиться: "Ох уж эти глазки".