Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, похвасталась стройной фигурой на кухне

Красотка с раннего возраста строит модельную карьеру и даже уже получила титул "Лучшая модель Украины", сообщает Politeka.net. Сейчас Соня Евдокименко живет и учится в США, показывая, как и где проводит время.

В этот раз модель опубликовала снимок, сделанный на кухне. Внучка Ротару позировала в коротком мини-платье, расстегнув несколько пуговиц вверху, что придало образу особой пикантности. Казалось, звезда была без белья.

Соня широко улыбалась, ее внешность вызывает одно восхищение. Она распустила волнистые волосы и смотрела в камеру.

"За что вы сегодня больше всего благодарны? 🦋", - спросила она у своих подписчиков в Инстаграм.

Всего за несколько минут публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Прекрасная", "Очень красивая!😍🔥", "Сияющая", "Фигура - бомба!", "Солнышко", - написали пользователи сети.

Отметим, сейчас на страницу Сони подписаны 162 тысячи пользователей сети.

Напомним, Соня Евдокименко родилась 30 мая 2001 года в Киеве. С детства девочка росла очень талантливой, она занималась танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала.

Параллельно с этим внучка Ротару строила карьеру в модельном бизнесе. В школьном возрасте Соня стала лицом Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

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