Внучка культовой украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала свои чувственные танцы

19-летняя София Евдокименко уже давно живет и учится в США. Девушка успела попробовать себя в роли модели и активно работает над тем, чтобы построить актерскую карьеру. Несмотря на свой юный возраст, Соня уже задумалась и о создании семьи: она обручена с 31-летним миллионером Денисом Ждановым.

Внучка Ротару также ведет активную жизнь в соцсетях, регулярно радуя своих подписчиков новым контентом. Как пишет Politeka.net, на этот раз Соня поделилась новыми видео на своей странице в ТикТок.

На свежих кадрах девушка показала, как ритмично танцует под музыку в своей нью-йоркской квартире. На кадрах Соня одета в короткое белое платье.

Домашний наряд с глубоким декольте позволил девушке показать все достоинства своей фигуры. К тому же, судя по всему, Соня не стала надевать бюстгальтер.

Девушка с удовольствием показала на камеру свои танцевальные навыки, выгибаясь в разные стороны. Свое выступление Соня эффектно завершила, послав в камеру воздушный поцелуйчик и мило улыбнувшись.

Поклонники девушки оставляют под видео лайки и восхищенные смайлики.

Напомним, юная внучка Софии Ротару на отдыхе в Тоскане заставила бабушку гордиться: "Ох уж эти глазки".

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Ротару сверкнула стройной фигурой рядом с любимым красавцем: "Волшебные...".

Также Politeka писала, что внучка Ротару, задрав кофточку, засветила животик и свою квартиру в Нью-Йорке: "Танцевальная пауза".