Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, тезка своей знаменитой бабушки Софии Ротару, изумила атмосферным кадром

Как передает Politeka.net, 19-летняя девушка опубликовала свежее фото в "сториз" у себя в Инстаграм, на котором предстала рядом с красавцем-конем. Как известно, внучка Ротару с самого детства увлекается конным спортом и много раз занимала призовые места. Свою первую бронзовую медаль на соревнованиях по конкуру Соня завоевала в 12 лет.

Тогда София Михайловна подарила ей коня по кличке Набат.

"Это был внезапный подарок, ни к чему не приуроченный сюрприз, так просто бабушка подарила", - рассказывала Соня. К слову, тренировки у тогда еще школьницы проходили два раза в неделю, на выходных.

Несмотря на то, что девушка уже давно не живет в Украине - сначала училась в Лондоне, а окончив там два класса старшей школы, переехала в Нью-Йорк, где продолжила грызть гранит науки во всемирно известной школе дизайна «Парсонс» - до сих пор увлекается лошадьми.

Внучка Ротару частенько делится с поклонниками кадрами конных прогулок. В этот раз девушка предстала рядом с белым конем, обнимая того за морду. Модель сверкнула стройной фигурой в обтягивающей кофточке и штанах черного цвета. Ковбойская шляпка придала ее образу пикантности.

"Волшебные воспоминания с моим 🦄🤍", - подписала она кадр, добавив "сердечко", что говорит о ее любви к животному.

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