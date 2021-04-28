Модель Соня Евдокименко порадовала поклонников яркими кадрами своих танцев
Как сообщает Politeka.net, юная внучка известной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко – успешная блогерша и модель, которая покорила мировых кутюрье и модные дома. Девушка живет в Нью-Йорке, где учится в престижной школе дизайна для "золотой молодежи". Красотка активный пользователь Instagram, где часто радует поклонников яркими фото и видео из своей насыщенной жизни. Так, недавно она выложила в сторис забавные кадры своих танцев, на которых засветила не только идеальный животик, но и роскошную квартиру на Манхеттене, в которой живет.
На ярких кадрах видно, что Соня ритмично двигается в такт музыке, выполняя забавные движения руками, ногами и даже лицом. Перед камерой красотка появилась в спортивном образе – на ней небесно-голубой костюмчик, который состоит из коротеньких шорт и объемной, но короткой кофты. Этот наряд подчеркнул не только стройные ножки модели, но и оголил идеальный плоский животик. Волосы девушки распущены и растрепаны от движений, а на лице нет макияжа, только улыбка и кривляния. "Танцевальный перерыв", - подписала сторис Евдокименко.
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Отметим, что в сторис Сони также можно увидеть видео, на котором она едет за рулем автомобиля-кабриолета. Ее длинные волосы та и развиваются на ветру, а на глаза она в какой-то момент надевает солнцезащитные очки. Выглядят эти кадры очень эффектно и пафосно.
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