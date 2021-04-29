Начинающая модель Соня Евдокименко, внучка легендарной бабушки Софии Ротару, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Соня давно уже живет в Нью-Йорке, США, где просто обожает гулять по знаменитому Центральному парку. Красотка также любит путешествовать, отправляясь в солнечные страны на отдых. В этот раз Соня решила вспомнить, как провела время в Тоскане, Италия.

Красотка опубликовала фото в сторис Инстаграм, которое сделала в 2019 году. На кадре Соня позировала в платье, выгнувшись, а рукой взялась за лицо.

"В поисках", - написала загадочно красотка.

Фанаты, включая Софию Ротару, поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау", "Красивая", "Такая красотка на свете одна", "Самая красивая, любимая, прекрасная и незаменимая- это о тебе Сонечка!!!", "Прелесть, ох уж эти глазки", "Взгляд загадочный и завораживающий".

Сообщалось, что начинающая певица и модель Соня Евдокименко похвасталась стройной фигурой на кухне.

В этот раз модель опубликовала снимок, сделанный на кухне. Внучка Ротару позировала в коротком мини-платье, расстегнув несколько пуговиц вверху, что придало образу особой пикантности. Казалось, звезда была без белья.

Напомним, 19-летняя внучка Ротару сверкнула стройной фигурой рядом с любимым красавцем

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