Внучка культовой украинской певицы Софии Ротару поделилась яркими кадрами с отдыха на экзотическом острове

Как известно, 19-летняя София Евдокименко живет и учится в США. Сейчас она готовится к свадьбе с 31-летним миллионером Денисом Ждановым. А тем временем девушка успевает еще и путешествовать: так, она посетила гавайский остров Кауаи, откуда делилась с поклонниками красочными фото.

Как пишет Politeka.net, Евдокименко поделилась новым постом в своем Инстаграм, в котором показала, как проводит время на райском острове. На кадрах девушка едет по дороге за рулем машины с откидной крышей. Ветер эффектно развевает волосы красотки, а за окном виднеется голубое небо, море и зеленые деревья.

София одета в легкое пляжное платье ярко-желтого цвета со свободными рукавами. На кадрах девушка поправляет волосы и уверенно ведет машину.

«Въезжаю в неделю…», - подписала видео Евдокименко.

Ее подписчики тут же откликнулись на новый пост.

«Это летнее чувство такое замечательное и теплое», «Люблю», «Огонь», «Удачи», - пишут люди.

Как известно, Соня Евдокименко учится в Школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке. И строит карьеру модели и певицы. В конце прошлого года Соня объявила, что готовится выйти замуж. Предполагается, что свадьба состоится уже в этом году.

Напомним, молодая внучка Ротару вся в черном впечатлила съемками на улицах Нью-Йорка: «Вот это ножки!».

Как сообщала Politeka, внучка Ротару показала сладкий подарок от жениха-миллионера на годовщину: трогательные кадры.

Также Politeka писала, что внучка Софии Ротару прогулялась по пляжу, наслаждаясь отдыхом: эффектные кадры.