Внучка культовой украинской певицы Софии Ротару поделилась яркими кадрами с отдыха на экзотическом острове
Как известно, 19-летняя София Евдокименко живет и учится в США. Сейчас она готовится к свадьбе с 31-летним миллионером Денисом Ждановым. А тем временем девушка успевает еще и путешествовать: так, она посетила гавайский остров Кауаи, откуда делилась с поклонниками красочными фото.
Как пишет Politeka.net, Евдокименко поделилась новым постом в своем Инстаграм, в котором показала, как проводит время на райском острове. На кадрах девушка едет по дороге за рулем машины с откидной крышей. Ветер эффектно развевает волосы красотки, а за окном виднеется голубое небо, море и зеленые деревья.
София одета в легкое пляжное платье ярко-желтого цвета со свободными рукавами. На кадрах девушка поправляет волосы и уверенно ведет машину.
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«Въезжаю в неделю…», - подписала видео Евдокименко.
Ее подписчики тут же откликнулись на новый пост.
«Это летнее чувство такое замечательное и теплое», «Люблю», «Огонь», «Удачи», - пишут люди.
Как известно, Соня Евдокименко учится в Школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке. И строит карьеру модели и певицы. В конце прошлого года Соня объявила, что готовится выйти замуж. Предполагается, что свадьба состоится уже в этом году.
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