Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, показала, как отдыхает в теплых краях

Соня уже давно живет в США, где получает образование, передает Politeka.net. Девушка не забывает о творчестве и, конечно, отдыхе. В этот раз красотка похвасталась своим "райским" отдыхом на гавайском острове Кауаи.

Звезда показала живописные кадры, которые просто восхищают.

При этом красотка также не забывает и показывать себя. Так, в этот раз Соня записала в сторис, на которых прогуливается по берегу. Девушка надела черную кофту, и распахнула несколько пуговиц, придав образу некой пикантности.

Видно, что внучка Ротару наслаждается отдыхом под ярким солнышком. Вид у нее был свежим и довольным.

Она улыбалась в камеру, позже эффектно распустив волосы. Отвести взгляда от этой красотки было просто невозможно.

К сожалению, кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.

Напомним, Соня Евдокименко с детства занималась танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала. Кроме того, она с детства выходила на подиум, и в результате даже получила титул "Лучшая модель Украины".

В США красотка изучает историю искусств и английскую литературу.

Она часто делает публикации в своем Инстаграм, на который уже подписались 162 тысячи пользователей сети.

Каждое фото звезды вызывает восторг и она получает тысячи комплиментов, а также много лайков.

Напомним, соблазнительная внучка Ротару поманила в темноту, томно распахнув плащик: "Ничего себе, взгляд Софии Михайловны...".

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару в микро-топе и лосинах подала хороший пример, бабушка оценит: "Кто со мной?".

Также Politeka писала, что внучка Ротару решилась на смелый эксперимент с образом, впечатлив дерзкой красотой: «Вызовите полицию…».