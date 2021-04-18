Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, показала, как отдыхает в теплых краях
Соня уже давно живет в США, где получает образование, передает Politeka.net. Девушка не забывает о творчестве и, конечно, отдыхе. В этот раз красотка похвасталась своим "райским" отдыхом на гавайском острове Кауаи.
Звезда показала живописные кадры, которые просто восхищают.
При этом красотка также не забывает и показывать себя. Так, в этот раз Соня записала в сторис, на которых прогуливается по берегу. Девушка надела черную кофту, и распахнула несколько пуговиц, придав образу некой пикантности.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Кароль с малышкой на руках засияла от счастья, кадры идиллии: «Тинусе очень нужна доченька»
Сбежавшая в Россию звезда "Дизель шоу" Писаренко показал своего нового пернатого друга: "Кто на кого больше похож"
"Дракон сломал Остапчуку два ребра, Злата получила сотрясение мозга": раскрылась неожиданная правда о шоу "Маска"
"Холостячка" Мишина и Эллерт ошарашили украинцев внезапным расставанием: "Зачем же так жестко Ксю с Сашей..."
Видно, что внучка Ротару наслаждается отдыхом под ярким солнышком. Вид у нее был свежим и довольным.
Она улыбалась в камеру, позже эффектно распустив волосы. Отвести взгляда от этой красотки было просто невозможно.
К сожалению, кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.
Напомним, Соня Евдокименко с детства занималась танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала. Кроме того, она с детства выходила на подиум, и в результате даже получила титул "Лучшая модель Украины".
В США красотка изучает историю искусств и английскую литературу.
Она часто делает публикации в своем Инстаграм, на который уже подписались 162 тысячи пользователей сети.
Каждое фото звезды вызывает восторг и она получает тысячи комплиментов, а также много лайков.
Напомним, соблазнительная внучка Ротару поманила в темноту, томно распахнув плащик: "Ничего себе, взгляд Софии Михайловны...".
Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару в микро-топе и лосинах подала хороший пример, бабушка оценит: "Кто со мной?".
Также Politeka писала, что внучка Ротару решилась на смелый эксперимент с образом, впечатлив дерзкой красотой: «Вызовите полицию…».