Знаменитая певица София Ротару восхитила видом рядом с невесткой и внучкой

Как сообщает Politeka.net , известная певица София Ротару всегда была знатной красавицей, и даже в 73 года сохранила отличный вид и свежесть. В соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных звезде. На них пользователи частенько обмениваются снимками и новостями.

Так, 20 мая в День вышиванки на одной из таких страниц показали фото на котром София Ротару позирует в оригинальной вышиванке с геометрическим орнаментом. Как известно, певица любибым подобные наряды. и в своем гарробе имеет не одну вышиванку.

На другом фото Ротару запечатлена рядом с женой своего сына и внучкой. При этом София Ротару и ее невестка Светлана Евдокименко позируют в красивых вышитых платьях синего цвета. А юная Соня Евдокименко запечатлена в белом тренче.

«Пусть мир улыбнётся вам солнышком ясным, пусть каждый ваш день будет самым прекрасным! Доброе Утро!» - подписано фото. "Самые любимые", - добавлен хэштег.

Невестка певицы Софии Ротару Светлана Евдокименко — исполнительный продюсер и учредитель компании «Вилла София». Своему мужу она подарила двух детей. В 1994 году у пары родился сын Анатолий, а в 2001 году дочь Соня, названная в честь именитой мамы Руслана Евдокименко.

Сейчас Соня Евдокименко уже долгое время живет и учится в США. Несмотря на юный возраст (девушке 19 лет), Соня уже успела попробовать себя в роли модели и певицы.

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