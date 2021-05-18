Юная внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару показала стильный образ на прогулке

Как сообщает Politeka.net, 19-летняя Соня Евдокименко уже долгое время живет и учится в США. При этом, красотка старается сохранить свой европейский стиль, предпочитая одеваться сдержанно и элегантно. София всегда выглядит ухоженной и утонченной. Аксессуары – неотъемлемая часть ее гардероба.

Несмотря на юный возраст, Соня уже успела попробовать себя в роли модели и певицы. Свой профиль в Инстаграм она ведет очень профессионально, публикуя только отборные качественные кадры. Каждый образ Евдокименко – это стильный лук, который мечтают повторить ее поклонники.

На свежем фото девушка позировала в необычных очках, которые добавили изюминки образу.

«В пути. Как проходит твоя неделя?», - подписала фото Евдокименко.

В комментариях молодой красотке оставили массу приятных слов.

«Люблю Соню свою», «Ты милейшество», «Какие крутые очки», «Ярче солнца», «Осторожнее, затмишь солнце», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Евдокименко показала, как прогуливается по Нью-Йорку в выходной день. Для прогулки она выбрала блузу с леопардовым принтом и модную косуху с нашивками.

Напомним, что 19-летняя внучка Ротару блеснула красотой в Нью Йорке, поделившись секретом: «Не разочарует…».

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Софии Ротару решилась на смелый эксперимент с мужским образом: «Редкий цветок».

Также Politeka писала, что внучка Ротару, собравшаяся замуж за миллионера, покрасовалась в колье за 580 тысяч: "Помни, девонька...".