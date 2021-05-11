Починаюча співачка та модель Соня Євдокименко, тезка своєї знаменитої бабусі Софії Ротару, прогулялася по весняному Нью-Йорку, засвітивши цікаву деталь

Як відомо, 19-річна внучка Ротару ось уже кілька років живе в США. Дівчина переїхала до "великого яблука" з Лондона, щоб вчитися у відомій школі дизайну "Парсонс". Минулого року Соня вперше показала публіці нового бойфренда - 32-річного IT-підприємця, віце-президента з маркетингу компанії Readdle Дениса Жаданова. У 2018-му році молодий мільйонер потрапив в американський рейтинг Forbes. Дівчина вже познайомила коханого зі знаменитою бабусею, і справа, подейкують, наближається до весілля.

Внучка Ротару активно веде Instagram-блог: ділиться б'юті-секретами, а також кадрами з особистого життя. У своєму новому пості Соня показала весняний Нью-Йорк, передає Politeka.net. Над зеленіючим Центральним парком височіли бетонно-скляні хмарочоси. Дівчина прогулялася по місту, продемонструвавши стильний лук і роблячи селфі. Зокрема, на Соні була шкіряна куртка і ніжне кольє блакитного кольору в золотому обрамленні.

Якраз останнє особливо привернуло увагу публіки. В прикрасі користувачі впізнали кольє Van Cleef & Arpels - яке так люблять носити аристократки і голлівудські зірки, наприклад, Кейт Міддлтон, Кемерон Діас, Мерайя Кері, Шерон Стоун та інші.

Внучка Ротару вибрала елегантну модель Vintage Alhambra з 20 блакитних чотирилисників. Вартість прикраси сягає 580 тис. гривень, пише "Сьогодні".

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"Як красиво 😍🤩"

"Твої очі 😍"

"Добре в ранній молодості мати можливість бачити світ! Пам'ятай, дівонька, своє коріння!🙂😊😘💥❤❤❤🌍✌"

"Неймовірна!"

Нагадаємо, рідну сестру Ротару з малюком на руках показали в мережі, рідкісне фото: "особливий день!".

Як повідомляла Politeka, 19-річна внучка Ротару блиснула красою в Нью Йорку, поділившись секретом:"не розчарує...".

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