Невестка Софии Ротару Светлана Евдокименко показала милое фото со взрослыми детьми

Как сообщает Politeka.net, у легендарной советской и украинской артистки Софии Михайловны Ротару есть единственный сын – Руслан Евдокименко. В свое время он женился на девушке и по имени Светлана и в их семье родилось двое детей – Анатолий и София, они являются внуками известной артистки. Ко Дню матери Светлана Евдокименко опубликовала в своем микроблоге в Instagram милое семейное фото, на котором позирует вместе с уже взрослыми детьми.

Перед камерой невестка Софии Ротару позирует в стильном черном платье интересного фасона, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а лице легкий макияж. Соня стоит рядом с мамой, на ней короткое бежевое платье необычной текстуры, которое подчеркивает длинные ножки, волосы красотки распущены в красивой укладке, а на лице легкая улыбка. также на фото можно увидеть 26-летнего Анатолия, он позирует на камеру в темных брюках и белоснежной футболке.

В подписи к фотографии Светлана Евдокименко написала: "Мира и любви всем детям земли! @shmn @iamsofiaeve. Быть вашей мамой – высший дар!". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию невестки Ротару, засыпая семейство комплиментами в комментариях к фото. "Невероятные", "Красивая семья", "Красивые", "Какие красивые", " Дочь - идеальна! Вот это порода!", "Какие милые, с праздником", - пишут в комментариях.

Напомним, Родную сестру Ротару с малышом на руках показали в Сети, редкое фото: "Особенный день!".

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Ротару блеснула красотой в Нью Йорке, поделившись секретом: "Не разочарует…".

Также Politeka писала, София Ротару с невесткой-блондинкой удивили внешним видом на совместном фото: "Как две подружки".