В Сеть попало архивное фото легенды эстрады Софии Ротару в молодости

Как сообщает Politeka.net, известная певица София Ротару всегда была знатной красавицей, и даже в 73 года сохранила отличный вид и свежесть. И хотя артистка уже не дает больших концертов в силу уважительного возраста, поклонников у нее меньше не стало. В соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных звезде, где пользователи обмениваются ее снимками, в том числе и архивными. Так, недавно на одной из таких страниц опубликовали милое черно-белое фото, на котором звезда еще совсем юная.

На снимке молодая девушка София Михайловна запечатлена среди густой зелени, она вышла на прогулку и была как будто случайно снята. Перед камерой будущая легенда появилась в простой клетчатой рубашке, ее волосы небрежно уложены и спрятаны за платком, а на лице нет и следа косметики, только девичья красота и свежесть, она внимательно смотрит прямо в объектив.

В подписи к фотографии говорится: "Улыбнись поскорей! Не грусти, не скучай. Спросишь ты "почему" – ведь на улице май!". Пользователи в восторге от такого трепетного фото легендарной артистки, ее засыпают комплиментами и приятными пожеланиями в комментариях к фотографии, некоторые отметили, что она совсем не изменилась. "Будущая звезда!", "Вроде это было недавно! Всех благ!", "Ах, совсем юная!", "Какая красивая и естественная", "Красотка", - пишут восторженные поклонники Ротару в комментариях к фото.

Напомним, 73-летняя София Ротару босиком впечатлила растяжкой, кадр из спальни: "Какая она...".

Как сообщала Politeka, 73-летняя Ротару расцвела рядом со взрослыми внуками, легенду не узнать: "Счастья вам всем".

Также Politeka писала, Сын Ротару засветил интерьер ее роскошного особняка и белокурую малышку: "Идеально".