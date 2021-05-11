Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, тезка своей знаменитой бабушки Софии Ротару, прогулялась по весеннему Нью-Йорку, засветив любопытную деталь

Как известно, 19-летняя внучка Ротару вот уже несколько лет живет в США. Девушка переехала в "большое яблоко" из Лондона, чтобы учиться в известной школе дизайна «Парсонс». В прошлом году Соня впервые показала публике нового бойфренда - 32-летнего IT-предпринимателя, вице-президента по маркетингу компании Readdle Дениса Жаданова. В 2018-м году молодой миллионер попал в американский рейтинг Forbes. Девушка уже познакомила возлюбленного со знаменитой бабушкой, и дело, поговаривают, близится к свадьбе.

Внучка Ротару активно ведет Инстаграм-блог: делится бьюти-секретами, а также кадрами из личной жизни. В своем новом посте Соня показала весенний Нью-Йорк, передает Politeka.net. Над зеленеющим Центральным парком возвышались бетонно-стеклянные небоскребы. Девушка прогулялась по городу, продемонстрировав стильный лук и делая селфи. В частности, на Соне была кожаная куртка и нежное колье голубого цвета в золотом обрамлении.

Как раз последнее особенно привлекло внимние публики. В украшении пользователи узнали колье Van Cleef & Arpels — которое так любят носить аристократки и голливудские звезды, к примеру, Кейт Миддлтон, Кэмерон Диас, Мэрайя Кэри, Шэрон Стоун и другие.

Внучка Ротару выбрала элегантную модель Vintage Alhambra из 20 голубых четырехлистников. Стоимоть украшения достигает 580 тыс. гривен, пишет "Сегодня".

Пользователи с энтузизазмом обсудили увиденное:

"Как красиво😍🤩"

"Твои глаза 😍"

"Хорошо в ранней молодости иметь возможность видеть мир! Помни, девонька, свои корни!🙂😊😘💥❤❤❤🌍✌"

"Невероятная!"

Напомним, Родную сестру Ротару с малышом на руках показали в Сети, редкое фото: "Особенный день!".

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Ротару блеснула красотой в Нью Йорке, поделившись секретом: "Не разочарует…".

Также Politeka писала, София Ротару с невесткой-блондинкой удивили внешним видом на совместном фото: "Как две подружки".