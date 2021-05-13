Внучка відомої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко приміряла чоловічий костюм
Як передає Politeka.net, 19-річна Софія вже довгий час живе в Нью-Йорку, де проходить навчання у відомій школі Дизайну «Парсонс». До цього внучка Ротару отримувала освіту в Лондоні.
Незважаючи на такий юний вік, Євдокименко вже встигла спробувати себе в модельному бізнесі і навіть записала кліп. Втім, судячи з інстаграму дівчини, вона все ще знаходиться в творчому пошуку. Соня активно веде свій блог і регулярно публікує яскраві знімки. Видно, що вона ретельно готується до фотосесій і підбирає образи.
Цього разу дівчина постала в чорному брючному костюмі чоловічого крою. Софія сиділа на стільці, а її розпущене довге волосся спадало на плечі. Виглядала дівчина дуже елегантно і жіночно, незважаючи на те, що вона була одягнена в костюм. Її обличчя завдяки тіні виглядало дуже ефектно.
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"Змусьте її відчути себе віршем", - підписала фото Софія.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Рідкісна квітка", «красива», «елегантна», «для тебе потрібно створити спеціальний вірш», «дуже хороший знімок», «клас, тобі пасує», "обличчя таке худе", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що внучка Софії Ротару вразила ляльковою зовнішністю на прогулянці в Нью-Йорку: фото 19-річної дівчини.
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