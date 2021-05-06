Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, яка є онукою Софії Ротару, поділилася своїми буднями в Нью-Йорку

Як передає Politeka.net, дівчина давно переїхала в Нью-Йорк, де продовжила гризти граніт науки у відомій школі дизайну «Парсонс». До цього Євдокименко навчалася в Лондоні, де закінчила два класи старшої школи.

Незважаючи на юний вік, Соня вже багато встигла спробувати в своєму житті. Вона пробувала себе в ролі моделі, актриси, а також випустила сольний кліп. Втім, судячи з Instagram Євдокименко, вона все ще знаходиться в творчому пошуку. Не так давно стало відомо, що внучка Ротару заручилася з 31-річним мільйонером Денисом Ждановим.

У свіжих сторіс дівчина показала, як проводить час у Нью-Йорку. Вона почала день з селфі в автомобілі, похвалившись ідеальним макіяжем. Софія використовувала маску Інстаграм, що зробило її схожою на ляльку.

"Привіт", - коротко підписала відео Софія.

Варто відзначити, що Євдокименко завжди виглядає ідеально. У себе в соцмережах вона намагається завжди бути стильно одягненою і нафарбованою.

Раніше ми писали, що внучка Ротару поділилася кадрами, на яких позувала в шкіряній міні-сукні і черевиках. Красуня переходила дорогу, демонструючи не тільки шикарні ніжки, але і бездоганну посмішку.

Нагадаємо, що юна внучка Софії Ротару показала, в якому одязі ходить вдома: "дуже красива!".

Як повідомляла Politeka, 19-річна внучка Ротару влаштувала танцювальне шоу у своїй нью-йоркській квартирі: запальні кадри.

Крім того Politeka писала, що юна внучка Софії Ротару на відпочинку в Тоскані змусила бабусю пишатися:"Ох вже ці очі".