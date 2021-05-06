Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, которая является внучкой Софии Ротару, поделилась своими буднями в Нью-Йорке

Как передает Politeka.net, девушка давно переехала в Нью-Йорк, где продолжила грызть гранит науки в известной школе дизайна «Парсонс». До этого Евдокименко училась в Лондоне, где закончила два класса старшей школы.

Несмотря на юный возраст, Соня уже многое успела попробовать в своей жизни. Она пробовала себя в роли модели, актрисы, а также выпустила сольный клип. Впрочем, судя по Инстаграм Евдокименко, она все еще находится в творческом поиске. Не так давно стало известно, что внучка Ротару обручилась с 31-летним миллионером Денисом Ждановым.

В свежих сторис девушка показала, как проводит время в Нью-Йорке. Она начала день с селфи в автомобиле, похваставшись идеальным макияжем. София использовала маску Инстаграм, что сделало ее похожей на куклу.

«Привет», - коротко подписала видео София.

Стоит отметить, что Евдокименко всегда выглядит идеально. У себя в соцсетях она старается всегда быть стильно одетой и накрашенной.

Ранее мы писали, что внучка Ротару поделилась кадрами, на которых позировала в кожаном мини-платье и ботинках. Красотка переходила дорогу, демонстрируя не только шикарные ножки, но и безупречную улыбку.

Напомним, что юная внучка Софии Ротару показала, в какой одежде ходит дома: "Очень красивая!".

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Ротару устроила танцевальное шоу в своей нью-йоркской квартире: зажигательные кадры.

Кроме того Politeka писала, что юная внучка Софии Ротару на отдыхе в Тоскане заставила бабушку гордиться: "Ох уж эти глазки".