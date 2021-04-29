Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, похвалилася стрункою фігурою на кухні
Красуня з раннього віку будує модельну кар'єру і навіть вже отримала титул "Краща модель України", повідомляє Politeka.net. Зараз Соня Євдокименко живе і навчається в США, показуючи, як і де проводить час.
Цього разу модель опублікувала знімок, зроблений на кухні. Внучка Ротару позувала в короткій міні-сукні, розстебнувши кілька ґудзиків вгорі, що додало образу особливої пікантності. Здавалося, зірка була без білизни.
Соня широко посміхалася, її зовнішність викликає одне захоплення. Вона розпустила хвилясте волосся і дивилася в камеру.
"За що ви сьогодні найбільше вдячні? 🦋 ",- запитала вона у своїх підписників в Instagram.
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Всього за кілька хвилин публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.
"Прекрасна", " дуже гарна!😍 🔥 ", "Сяюча", " фігура - бомба!", "Сонечко", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, зараз на сторінку Соні підписані 162 тисячі користувачів мережі.
Нагадаємо, Соня Євдокименко народилася 30 травня 2001 року в Києві. З дитинства дівчинка росла дуже талановитою, вона займалася танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу.
Паралельно з цим внучка Ротару будувала кар'єру в модельному бізнесі. У шкільному віці Соня стала обличчям Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.
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