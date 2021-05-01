Внучка культової української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала свої чуттєві танці

19-річна Софія Євдокименко вже давно живе і навчається в США. Дівчина встигла спробувати себе в ролі моделі і активно працює над тим, щоб побудувати акторську кар'єру. Незважаючи на свій юний вік, Соня вже задумалася і про створення сім'ї: вона заручена з 31-річним мільйонером Денисом Ждановим.

Внучка Ротару також веде активне життя в соцмережах, регулярно радуючи своїх підписників новим контентом. Як пише Politeka.net, цього разу Соня поділилася новими відео на своїй сторінці в Тікток.

На свіжих кадрах дівчина показала, як ритмічно танцює під музику у своїй нью-йоркській квартирі. На кадрах Соня одягнена в коротку білу сукню.

Домашній наряд з глибоким декольте дозволив дівчині Показати всі достоїнства своєї фігури. До того ж, судячи з усього, Соня не стала надягати бюстгальтер.

Дівчина із задоволенням показала на камеру свої танцювальні навички, вигинаючись в різні боки. Свій виступ Соня ефектно завершила, пославши в камеру повітряний поцілунок і мило посміхнувшись.

Шанувальники дівчини залишають під відео лайки і захоплені смайлики.

Нагадаємо, юна внучка Софії Ротару на відпочинку в Тоскані змусила бабусю пишатися: "Ох вже ці очі".

Як повідомляла Politeka, 19-річна внучка Ротару блиснула стрункою фігурою поруч з улюбленим красенем: "Чарівні...".

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