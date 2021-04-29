Починаюча модель Соня Євдокименко, внучка легендарної бабусі Софії Ротару, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Соня давно вже живе в Нью-Йорку, США, де просто обожнює гуляти по знаменитому Центральному парку. Красуня також любить подорожувати, вирушаючи в сонячні країни на відпочинок. Цього разу Соня вирішила згадати, як провела час в Тоскані, Італія.

Красуня опублікувала фото в сторіс Instagram, яке зробила в 2019 році. На кадрі Соня позувала в сукні, вигнувшись, а рукою взялася за обличчя.

"У пошуках", - написала загадково красуня.

Фанати, включаючи Софію Ротару, поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау", "красива", "така красуня на світі одна", " найкрасивіша, улюблена, прекрасна і незамінна - це про тебе Сонечка!!!", "Принадність, ох вже ці очі","погляд загадковий і зачаровує".

Повідомлялося, що починаюча співачка і модель Соня Євдокименко похвалилася стрункою фігурою на кухні.

Цього разу модель опублікувала знімок, зроблений на кухні. Внучка Ротару позувала в короткій міні-сукні, розстебнувши кілька гудзиків вгорі, що додало образу особливої пікантності. Здавалося, зірка була без білизни.

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