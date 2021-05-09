Юна внучка знаменитої української співачки Софії Ротару показала стильний образ для недільної прогулянки
Як повідомляє Politeka.net, 19-річна Соня Євдокименко поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, дівчина живе і навчається в США. Судячи з усього, вона планує будувати кар'єру моделі і актриси, і вже робить перші кроки в цих напрямках.
На нових фото Соня показала, як прогулюється по Нью-Йорку у вихідний. Для прогулянки дівчина вибрала стильний образ. На ній блуза з леопардовим принтом і модна косуха з нашивками. Доповнили образ Соні великі круглі окуляри, а волосся дівчина зав'язала у високий хвіст. Внучка Ротару також обійшлася мінімумом косметики.
"Недільні моменти", - підписала фото Євдокименко.
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Вона також поділилася знімком з прогулянки, на якому сфотографувала графіті з відомим американським підприємцем Ілоном Маском.
Шанувальники Соні засипали її фото лайками.
"Люблю тебе", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Євдокименко поділилася улюбленим місцем в Нью-Йорку, показавши захоплюючий вид на характерні висотки і горезвісний центральним парк.
Також Соня Євдокименко похвалилася своїм луком для прогулянки містом. Дівчина одягла чорну шкіряну куртку поверх бежевого топа. Яскравим акцентом образу стала ланцюжок з блакитними елементами.
Нагадаємо, що юна внучка Софії Ротару показала, в якому одязі ходить вдома: "дуже красива!".
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Крім того Politeka писала, що юна внучка Софії Ротару на відпочинку в Тоскані змусила бабусю пишатися: "Ох вже ці очі".