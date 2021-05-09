Юная внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару показала стильный образ для воскресной прогулки
Как сообщает Politeka.net, 19-летняя Соня Евдокименко поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Как известно, девушка живет и учится в США. Судя по всему, она планирует строить карьеру модели и актрисы, и уже делает первые шаги в этих направлениях.
На новых фото Соня показала, как прогуливается по Нью-Йорку в выходной. Для прогулки девушка выбрала стильный образ. На ней блуза с леопардовым принтом и модная косуха с нашивками. Дополнили образ Сони большие круглые очки, а волосы девушка завязала в высокий хвост. Внучка Ротару также обошлась минимумом косметики.
«Воскресные моменты», - подписала фото Евдокименко.
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Она также поделилась снимком с прогулки, на котором сфотографировала графити с известным американским предпринимателем Илоном Маском.
Поклонники Сони засыпали ее фото лайками.
«Люблю тебя», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Евдокименко поделилась любимым местом в Нью-Йорке, показав захватывающий вид на характерные высотки и пресловутый Центральным парк.
Также Соня Евдокименко похвасталась своим луком для прогулки по городу. Девушка надела черную кожаную куртку поверх бежевого топа. Ярким акцентом образа стала цепочка с голубыми элементами.
Напомним, что юная внучка Софии Ротару показала, в какой одежде ходит дома: "Очень красивая!".
Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Ротару устроила танцевальное шоу в своей нью-йоркской квартире: зажигательные кадры.
Кроме того Politeka писала, что юная внучка Софии Ротару на отдыхе в Тоскане заставила бабушку гордиться: "Ох уж эти глазки".