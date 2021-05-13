Внучка известной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко примеряла мужской костюм

Как передает Politeka.net, 19-летняя София уже долгое время живет в Нью-Йорке, где проходит обучение в известной школе дизайна «Парсонс». До этого внучка Ротару получала образование в Лондоне.

Несмотря на столь юный возраст, Евдокименко уже успела попробовать себя в модельном бизнесе и даже записала клип. Впрочем, судя по Инстаграму девушки, она все еще находится в творческом поиске. Соня активно ведет свой блог и регулярно публикует яркие снимки. Видно, что она тщательно готовится к фотосессиям и подбирает образы.

В этот раз девушка предстала в черном брючном костюме мужского кроя. София сидела на стуле, а ее распущенные длинные волосы спадали на плечи. Выглядела девушка очень элегантно и женственно, несмотря на то, что она была одета в костюм. Ее лицо благодаря тени выглядело очень эффектно.

«Заставьте ее почувствовать себя стихотворением», - подписала фото София.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Редкий цветок», «Красивая», «Элегантная», «Для тебя нужно создать специальное стихотворение», «Очень хороший снимок», «Класс, тебе идет», «Лицо такое худое», - пишут пользователи сети.

Напомним, что внучка Софии Ротару впечатлила кукольной внешностью на прогулке в Нью-Йорке: фото 19-летней девушки.

Как сообщала Politeka, внучка Ротару, собравшаяся замуж за миллионера, покрасовалась в колье за 580 тысяч: "Помни, девонька...".

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