Внучка известной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко примеряла мужской костюм
Как передает Politeka.net, 19-летняя София уже долгое время живет в Нью-Йорке, где проходит обучение в известной школе дизайна «Парсонс». До этого внучка Ротару получала образование в Лондоне.
Несмотря на столь юный возраст, Евдокименко уже успела попробовать себя в модельном бизнесе и даже записала клип. Впрочем, судя по Инстаграму девушки, она все еще находится в творческом поиске. Соня активно ведет свой блог и регулярно публикует яркие снимки. Видно, что она тщательно готовится к фотосессиям и подбирает образы.
В этот раз девушка предстала в черном брючном костюме мужского кроя. София сидела на стуле, а ее распущенные длинные волосы спадали на плечи. Выглядела девушка очень элегантно и женственно, несмотря на то, что она была одета в костюм. Ее лицо благодаря тени выглядело очень эффектно.
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«Заставьте ее почувствовать себя стихотворением», - подписала фото София.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Редкий цветок», «Красивая», «Элегантная», «Для тебя нужно создать специальное стихотворение», «Очень хороший снимок», «Класс, тебе идет», «Лицо такое худое», - пишут пользователи сети.
Напомним, что внучка Софии Ротару впечатлила кукольной внешностью на прогулке в Нью-Йорке: фото 19-летней девушки.
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