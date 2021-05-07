Внучка культової української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко поділилася кадрами з Нью Йорка і дала пораду туристам
Як передає Politeka.net, 19-річна дівчина давно живе в популярному американському місті, де навчається відомій школі Дизайну «Парсонс». До цього Євдокименко навчалася в Лондоні, де закінчила два класи старшої школи.
Незважаючи на юний вік, Соня вже багато встигла спробувати в своєму житті. Вона пробувала себе в ролі моделі, актриси, а також випустила сольний кліп. Втім, судячи з Instagram Євдокименко, вона все ще знаходиться в творчому пошуку. Не так давно стало відомо, що внучка Ротару побралася з 31-річним мільйонером Денисом Ждановим.
Внучка Ротару також веде активне життя в соцмережах, регулярно радуючи своїх передплатників новим контентом. У свіжих сторіс дівчина поділилася улюбленим місцем в Нью-Йорку, показавши захоплюючий вид на характерні висотки і горезвісний центральним парк.
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"Якщо ви в Нью Йорку, заходьте сюди на обідній чай. Вигляд вас не розчарує", - зазначила дівчина.
Також Соня Євдокименко похвалилася своїм луком для прогулянки містом.
Дівчина одягла чорну шкіряну куртку поверх бежевого топа. Яскравим акцентом образу стала ланцюжок з блакитними елементами.
Нагадаємо, що юна внучка Софії Ротару показала, в якому одязі ходить вдома: "дуже красива!".
Як повідомляла Politeka, 19-річна внучка Ротару влаштувала танцювальне шоу у своїй нью-йоркській квартирі: запальні кадри.
Крім того Politeka писала, що юна внучка Софії Ротару на відпочинку в Тоскані змусила бабусю пишатися:"Ох вже ці очі".