Українська співачка, колишня учасниця гурту "НеАнгели", Вікторія Смеюха, постала в шикарному образі
Артистка володіє стрункою і підтягнутою фігурою, якій можна тільки позаздрити, повідомляє Politeka.net. Вікторія веде активний спосіб життя, плаваючи в басейні, займаючись хореографією, а також пілатесом.
Співачка стежить за харчуванням, вона віддає перевагу білковій їжі: морепродуктам, нежирній рибі, пісному м'ясу, а також їсть багато овочів і фруктів.
Саме тому Смеюха в будь-якому вбранні виглядає просто приголомшливо. Так в недавньому пості вона з'явилася в довгій облягаючій сукні з прозорою спідничкою, крізь яку проглядалися ніжки.
Крім того, зверху зірка одягла джинсову куртку цікавого крою - рукава були з пір'я, здавалося, що Вікторія відростила собі крила після розпаду "НеАнгелів".
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"Дякую @snidanok за теплий прийом. Це було хвилююче напередодні виходу мого сольного синглу. А офіційна прем'єра вже завтра✌ 🏻", - написала Смеюха.
За 20 хвилин публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.
"Неймовірно красива, тендітна і одночасно сильна !! 👏 👏 🥰 ", "Донечко, ти прямо розцвіла, після того, як група припинила своє існування!😂 😍 🔥 🔥 🔥 ", "Богиня😍 😘", " Діва! 🔥 😘 ", "Красуня😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥", "неймовірно красива ❤️❤️", " класна пісня НеАнгели в точку чекаємо ви Прекрасна 🙌❤️😍", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Смеюха з " НеАнгелів "показала, на що пішла заради гарячого фото в бікіні:" хто з вас любить ризик так само?".
Як повідомляла Politeka, Сміюха з " НеАнгелів "в прозорій накидці і без білизни влаштувала випробування пристрастю:" обожнюю дивитися...".
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