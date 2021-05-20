Звезда показала себя в новом образе

Украинская певица, бывшая участница группы "НеАнгелы", Виктория Смеюха, предстала в шикарном образе

Артистка обладает стройной и подтянутой фигурой, которой можно только позавидовать, сообщает Politeka.net. Виктория ведет активный образ жизни, плавая в бассейне, занимаясь хореографией, а также пилатесом.

Певица следит за питанием, она отдает предпочтение белковой пище: морепродуктам, нежирной рыбе, постному мясу, а также ест много овощей и фруктов.

Именно поэтому Смеюха в любом наряде выглядит просто потрясающе. Так в недавнем посте она появилась в длинном облегающем платье с прозрачной юбочкой, сквозь которую проглядывались ножки.

Кроме того, сверху звезда надела джинсовую куртку интересного кроя - рукава были из перьев, казалось, что Виктория отрастила себе крылья после распада "НеАнгелов".

"Благодарю @snidanok за теплый прием. Это было волнительно в преддверии выхода моего сольного сингла. А официальная премьера уже завтра ✌🏻", - написала Смеюха.

За 20 минут публикация собрала сотни лайков и много комментариев.

"Невероятно красивая, хрупкая и одновременно сильная !! 👏👏🥰", "Доченька, ты прямо расцвела, после того, как группа прекратила свое существование!😂😍🔥🔥🔥", "Богиня😍😘", "Дива! 🔥😘", "Красотка😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥", "Невероятно красивая ❤️❤️", "Классная песня Неангелы в точку ждем вы Прекрасная 🙌❤️😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" показала, на что пошла ради горячего фото в бикини: "Кто из вас любит риск так же?".

Как сообщала Politeka, Смеюха из "НеАнгелов" в прозрачной накидке и без белья устроила испытания страстью: "Обожаю смотреть...".

Также Politeka писала, Влад Яма устроил жаркие танцы с красоткой-брюнеткой в ресторане, Вика из «НеАнгелов» все засняла: "Браво!".