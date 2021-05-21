Колишня солістка групи ВІА Гра і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос

Не так давно знаменита артистка, яка воліла сім'ю кар'єрі, поділилася серією кадрів з відпочинку. Цього разу Санта разом з близькими вирушила на відпочинок в сонячний Кіпр, де, схоже, добре проводить час.

Причому Санта любить і пожартувати над шанувальниками. Як раніше зазначала артистка, в сторі вона показує всього 10% свого реального життя, тому намагається урізноманітнити відео і фото своїми зауваженнями або жартами. Цього разу Дімопулос в довгій сукні в дрібну квіточку прогулялася на курорті по історичних місцях, показала багато фото і зважилася на кумедне одкровення:

"Тут я вже трохи підшофе», - написала Санта, розповідаючи про відпустку. Далі зірка показала, як вирушила також на знаменитий водоспад, біля якого часто роблять фото зірки і блогери.

Так, дійсно водоспад Мілломеріс є найбільшим на Кіпрі. Його висота становить близько п'ятнадцяти метрів, що на пару метрів вище водоспаду Каледонія, про який часто також згадують зірки, роблячи пам'ятні фото.

Раніше також Санта, яка завжди славилася розкішною смаглявою шкірою як у Справжньої южанки, вирішила розкрити секрет свого ідеального засмаги.

"Незважаючи на те, що сонце отримує все більше критики від косметологів і дерматологів – я його дуже люблю. До засмаги я підходжу супер-акуратно і обдумано. Наші побачення з сонцем завжди короткі і максимально захищені", - підкреслила Дімопулос.

Шанувальники Санти прийшли в захват від її поста.

"Ідеальна», "Краса ж",» коли ідеально все", "Чарівна" « "шикарна матуся", " це законно? бути такою красивою?",- пишуть люди.

Нагадавши, Дімопулос на відпочинку похвалилася новеньким авто і не втрималася від шпагату: "вона тобі йде".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос з "Танців з зірками «в міні-шортах звела з розуму засмаглими принадами:»приклад для наслідування".

Також Politeka писала, що красуня-дочка Дімопулос з "Танців з зірками" в купальнику стала копією мами: фото говорять самі за себе.