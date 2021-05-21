Бывшая солистка группы ВИА Гра и победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос

Не так давно знаменитая артистка, которая предпочла семью карьере, поделилась серией кадров из отдыха. В этот раз Санта вместе с близкими отправилась на отдых в солнечный Кипр, где, похоже, хорошо проводит время.

Причем Санта любит и подшутить над поклонниками. Как ранее отмечала артистка, в Стори она показывает всего 10% своей реальной жизни, поэтому старается разнообразить видео и фото своими замечаниями или шутками. В этот раз Димопулос в длинном платье в мелкий цветочек прогулялась на курорте по историческим местам, показала много фото и решилась на забавное откровение:

«Тут я уже немного подшофе», - написала Санта, рассказывая об отпуске. Далее звезда показала, как отправилась также на знаменитый водопад, возле которого часто делают фото звезды и блогеры.

Так, действительно водопад Милломерис является самым большим на Кипре. Его высота составляет около пятнадцати метров, что на пару метров выше водопада Каледония, о котором часто также упоминают звезды, делая памятные фото.

Ранее также Санта, которая всегда славилась роскошной смуглой кожей как у настоящей южанки, решила раскрыть секрет своего идеального загара.

«Несмотря на то, что солнце получает все больше критики от косметологов и дерматологов – я его очень люблю. К загару я подхожу супер-аккуратно и обдуманно. Наши свидания с солнцем всегда короткие и максимально защищенные», - подчеркнула Димопулос.

Поклонники Санты пришли в восторг от ее поста.

«Идеальная», «Красота же», «Когда идеально все», «Волшебная», «Шикарная мамочка», «Это законно? быть такой красивой?», - пишут люди.

Напомним, Димопулос на отдыхе похвасталась новеньким авто и не удержалась от шпагата: "Она тебе идет".

Как сообщала Politeka, Димопулос из "Танців з зірками" в мини-шортах свела с ума загорелыми прелестями: «Пример для подражания».

Также Politeka писала, что красотка-дочь Димопулос из "Танців з зірками" в купальнике стала копией мамы: фото говорят сами за себя.