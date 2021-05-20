Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі знялася в рекламі, спрямованій на привернення уваги до проблем навколишнього середовища

Як пише Politeka.net, Анджеліна Джолі відома своєю активною позицією у всьому світі. Вона є послом доброї волі ООН. Актриса багато допомагає бідним країнам, вона особисто подорожувала по них, спілкуючись з місцевими жителями і занурюючись в їх проблеми. Прийомні діти Джолі якраз з тих країн, де бувала зірка.

Цього разу Джолі знялася в рекламі, яка повинна привернути увагу до проблеми зникнення бджіл. На відео зірка стояла в сукні з приспущеними плечима. Вона дивилася в камеру, поки рій бджіл повзав по її тілу. Як з'ясувалося, актрисі нанесли феромони, що приваблюють комах. Відео з'явилося в мережі на честь Всесвітнього дня бджіл.

На одному з новинних пабліків в Instagram шанувальники стали обговорювати сміливу витівку актриси.

"Ось це витримка", "безстрашна жінка)", "не знала, що зникають", "моя повага цій чудовій жінці", "молодець, що привертає увагу до зникнення бджіл", "я б здох від страху", "Небезпечна жінка", "вона просто космос, обожнюю", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що 45-річна Анджеліна Джолі у відкритій сукні наробила шуму в мережі руками, як у бабусі: «надто худа...».

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі додала "перчинки" образу в майже прозорій сукні:"живий шедевр".

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі з чубчиком вразила новим зухвалим образом:"відразу помолодшала".